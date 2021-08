Pilze : 2021 wird wohl gutes Pilzjahr in weiten Teilen Deutschlands

Die Körbe der Pilzsammler waren in den vergangenen Jahren oft nur mäßig gefüllt. Wegen Trockenheit fiel die Pilzsaison manchmal so gut wie aus. Wird dieses Jahr nun ganz anders?

Zeitz | Pilzsammler können sich 2021 voraussichtlich auf ein gutes Jahr einstellen. „Im Vergleich zur Situation in den letzten Jahren sind die Witterungsbedingungen in diesem Jahr bisher wesentlich günstiger für die Pilzwelt.“ Bleibe das Wetter so wechselhaft, könne man „sehr optimistisch in die Pilzhauptsaison im Herbst blicken“, sagt Stefan Fischer, Pilz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.