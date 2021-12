Umweltagentur EEA : EU-Stadtbewohner weiter hoher Schadstoffbelastung ausgesetzt

Obwohl die Luftqualität in Europa besser wird, atmet ein Großteil der Stadtbevölkerung noch immer viele Schadstoffe ein. Allein in Deutschland kommt es dadurch zu Zehntausenden vorzeitigen Sterbefällen im Jahr.

Kopenhagen | Die große Mehrheit der städtischen Bevölkerung in Europa ist nach Angaben der EU-Umweltagentur EEA noch immer einer gesundheitsschädigenden Menge an Schadstoffen in der Luft ausgesetzt. 97 Prozent der urbanen Bevölkerung in den 27 EU-Mitgliedstaaten seien einer Feinstaubkonzentration in der Umgebungsluft ausgesetzt, die über den neuen Richtwerten d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.