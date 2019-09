Kassen-Gesundheitsreport : Kaiserschnitt-Babys später häufiger krank und fett – Grund unklar

Eine Krankenkasse hat die Abrechnungsdaten von tausenden Kindern von der Geburt bis zum achten Lebensjahr analysiert.

von dpa und afp

04. September 2019, 14:34 Uhr

Berlin | Nach Kaiserschnitt-Geburten kommt es nach einer Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) statistisch gesehen häufiger zu Gesundheitsproblemen bei Kindern. Beispielsweise sind sie anfälliger für chronische Bronchitis oder Aufmerksamkeitsstörungen.

Ob der Grund dafür die Art der Entbindung ist, lasse sich auf Basis der reinen Abrechnungsdaten allerdings nicht feststellen, sagte Jens Baas, Vorstandschef der Kasse, am Mittwoch bei der Vorstellung des Kindergesundheitsreports der Kasse in Berlin. So habe durch die begrenzte Datenlage zum Beispiel nicht einfließen können, ob Mütter in der Schwangerschaft rauchten, ob sie sich gesund ernährten und ihr Baby nach einer Sectio stillten.

Fast jedes Dritte Kind ein Kaiserschnitt-Baby

Hat also ein Kaiserschnitt Auswirkungen auf die spätere Gesundheit der Kinder? Als Langzeitrisiken von Kaiserschnitt-Entbindungen werden laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) Asthma, Typ-1-Diabetes, Nahrungsmittelallergien und Übergewicht diskutiert. Genau untersucht hat das Bundesinstitut mögliche Zusammenhänge für Deutschland aber noch nicht.

Die Krankenkasse analysierte nun die Abrechnungsdaten von rund 38.850 Kindern, die im Jahr 2008 geboren wurden, bis sie 2016 acht Jahre alt waren. Rund 11.900 Babys (31 Prozent) kamen per Kaiserschnitt zur Welt. Sie hatten im Vergleich zu natürlich geborenen Kindern nach Angaben der TK ein um fast 11 Prozent erhöhtes Risiko, Verhaltensstörungen zu entwickeln. Das Risiko für eine chronische Bronchitis sei um rund 9,5 Prozent erhöht gewesen, das Allergierisiko um rund 9 Prozent.

Unterscheiden konnte die Kasse bei den Daten nicht, ob ein Kind unter einer schweren Geburt per Not-Kaiserschnitt geholt wurde oder ob es ein geplanter Eingriff ohne Probleme war.

In Deutschland mehr Kaiserschnitte als in Nachbarländern

Die Kaiserschnittrate in Deutschland von mehr als 30 Prozent nannte Baas im Vergleich mit Nachbarstaaten wie den Niederlanden "erschreckend hoch". Dort liege die Sectio-Rate bei nur 16 Prozent. Der EU-Schnitt lag 2010 bei rund 25 Prozent. Regional sind die Sectio-Raten darüber hinaus sehr unterschiedlich – sie schwankten allein bei den TK-Versicherten im Jahr 2018 zwischen 20 Prozent in Sachsen und 31 Prozent im Saarland. Auffällig ist auch ein Ost-West-Unterschied: In Ostdeutschland ist die Sectio-Rate durchweg geringer.

Die Gründe für Kaiserschnitte in Deutschland ließen sich aus den Kassendaten nicht ablesen. Baas vermutet, dass auch der Hebammen-Mangel in Kliniken inzwischen dazu führen könne, dass Geburten lieber per Kaiserschnitt geplant würden.

Kasse rät zu strenger Vorsorge bei Kaiserschnitt-Kindern

Seit 1994 hat sich der Sectio-Anteil an allen Geburten in Deutschland laut RKI fast verdoppelt. Demnach seien bei nur rund zehn Prozent der Geburten ein Kaiserschnitt unbedingt medizinisch erforderlich. Beim Rest werde nach Abwägung entschieden, zum Beispiel bei Mehrlingen, früheren Entbindungen durch Kaiserschnitt, sehr schweren Kindern über 4500 Gramm oder einer sehr komplizierten Geburt.

Die Kasse plädiert im Ergebnis dafür, medizinisch nicht notwendige Kaiserschnitte zu vermeiden. Sie appelliert auch an Eltern und Ärzte, bei Kaiserschnitt-Kindern genauer hinzuschauen, um bei gesundheitlichen Defiziten sofort gezielt gegensteuern zu können.

