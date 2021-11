Reha-Sportkurse : Mit Ausdauer und Austausch gegen Long Covid

Nach einer Corona-Infektion können lang anhaltende Beschwerden bleiben. Spezielle Sportkurse sollen Long Covid-Patienten helfen - allein schon dadurch, sich nicht mehr damit allein zu fühlen.

Wetzlar | In Trippelschritten geht es über eine am Boden liegende Leiter. Ohne hinzuschauen sollen die Kursteilnehmer ihre Füße zwischen die Sprossen setzen. „Ich will euch mit der Übung zeigen, dass euer Körper das kann“, ermutigt die Leiterin des Reha-Sportkurses in Wetzlar die sechs Männer und Frauen. Der eine geht langsamer, die andere schneller über das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.