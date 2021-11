Lebensmittelwarnung : Rückruf von Bio-Schachtelhalm wegen Salmonellen

Wer in jüngster Zeit Bio-Schachtelhalm des Herstellers Wurdies Kräuter gekauft hat, sollte von dem Verzehr absehen. Es könnte mit Salmonellen belastet sein. Verbraucher erkennen das Produkt am Mindesthaltbarkeitsdatum.

Weiding | Wegen Salmonellenbelastung ruft der Hersteller Wurdies Kräuter GmbH & Co. KG den in Tüten verkauften Schachtelhalm „Zinnkraut“ zurück. Der Rückruf des Unternehmens aus Weiding in der Oberpfalz betrifft Tüten des geschnittenen Bio-Krautes mit der Nettofüllmenge 50 Gramm und den Mindesthaltbarkeitsdaten 11.12.2023, 15.01.2024, 12.03.2024, 27.04.2024,...

