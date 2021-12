Licht für die Laune : Sonnenbad in der Röhre: Hilft Solarium gegen Winterblues?

In Solarien holen sich viele Menschen in den Wintermonaten ihre „Dosis“ Sonne ab, trotz damit verbundener Gesundheitsrisiken. Oft versprechen sie sich davon mehr als nur etwas Bräune.

Buxtehude | Sonne tut der Seele gut. Diesem Satz dürften die meisten Menschen zustimmen. Gerade in den Wintermonaten liegt da der Gedanke nahe, sich fehlende Helligkeit und Wärme im Solarium abzuholen. Doch Vorsicht: Ebenso wie die echte Sonne birgt das künstliche Sonnenbad gesundheitliche Risiken. Aber hat es nicht auch positive Effekte? So steht die These im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.