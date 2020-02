50 mal stärker als Heroin : Fentanyl-Konsum nimmt laut Expertin zu

50 mal stärker als Heroin und 100 mal stärker als Morphin: Das Schmerzmittel Fentanyl ist nach Einschätzung der Drogenhilfe Kiel-Ost «ein zunehmendes Problem» in der Szene.

von dpa

18. Februar 2020, 10:23 Uhr

Das Schmerzmittel Fentanyl, das bis zu 50mal stärker wirkt als Heroin und 100 mal stärker als Morphin, ist inder Drogenszene «ein zunehmendes Problem». Diese Einschätzungjedenfalls äußert die Leiterin der Beratungsstelle DrogenhilfeKiel-Ost, Birthe Kruska.

«Der Konsum hat zugenommen», berichtet Kruska. «Denn aus der Sicht von Süchtigen ist Fentanyl wegen seiner Hochpotenzen wirksamer und verlässlicher als Heroin, dass im Straßenverkauf angeboten wird.» In Schleswig und Umgebung starben von Januar 2019 bis Januar 2020 vier Süchtige im Alter von 23 bis 40 Jahre. Sie hatten sich illegal Fentanyl-Pflaster beschafft.

Drogenabhängige nutzen den Wirkstoff als Ersatz für Heroin undsonstige Opioide. Manche reichern Heroin mit Fentanyl extra noch an.Einige Dealer strecken aus Profitgründen wiederum Heroin mitFentanyl, je nach Marktpreis. Um Todesfälle zu vermeiden, informiertdie Drogenhilfe über die extreme Gefährlichkeit von Fentanyl und rätvom Konsum des synthetischen Opioids eindringlich ab. «Falls mancheSüchtige dennoch meinen, Fentanyl nehmen zu müssen, raten wir dazu,erworbenen Stoff allenfalls in Kleinstmengen zu testen», sagt Kruska.Denn die jeweilige Potenz von angebotenem Fentanyl sei fürKonsumenten nicht erkennbar.

Nach der bundesweiten Drogenstatistik von 2017 und 2018 warFentanyl-Konsum allein- oder mitverantwortlich für 8,6beziehungsweise 4,1 Prozent der Drogentoten (2017: 1272 Tote; 2018:1276 Tote). Der Anteil der Überdosierungen verursacht durch Fentanylschwankt zwischen 9 und 13 Prozent, wie aus dem Drogen-, undSuchtbericht 2018 der Drogenbeauftragten der Bundesregierunghervorgeht. Die bundesweiten Zahlen für 2019 liegen noch nicht vor.

Zahl der Toten geht zurück

«Bei den illegalen Substanzen tritt Fentanylmissbrauch in Deutschlandeher selten auf», sagt die Drogenbeauftragte der Bundesregierung,Daniela Ludwig (CSU). Die Todesfälle seien in den vergangenen Jahrenrückläufig gewesen. «Aufgrund der hohen Wirkstärke ist Fentanyljedoch einer der riskantesten Stoffe. Daher kann ich nur vor demMissbrauch warnen. Wir stehen hier im ständigen Austausch mit denBehörden, den Ärzten und Suchtberatungsstellen. Das Thema haben wirnatürlich im Blick!»

Zu den Opfern in den USA gehörte der US-Sänger Prince, der 2016 aneiner Überdosis Fentanyl starb. Wie kommen Drogenabhängige inDeutschland an das verschreibungspflichtige Schmerzmittel? Expertennennen verschiedene Möglichkeiten vom illegalen Bestellen im Darknetbis zum Durchsuchen von Mülleimern von Pflegeheimen, um benutztePflaster auszukochen und so den Wirkstoff zu gewinnen. SchwarzeSchafe unter den Pflegediensten sollen noch wirksame Pflaster bewusstnach kurzer Zeit Patienten abreißen wegen des Fentanyls und veräußernoder sogar neue Pflaster verschwinden lassen. Aber auch«Ärztehopping» von Drogenabhängigen, die ein Rezept erhalten wollen,ist üblich.

Für die Aufbewahrung von Fentanyl in Krankenhäusern,Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen gelten strenge Regeln undNachweispflichten, wie die schleswig-holsteinische Polizei betont.Das synthetisch hergestellte Opioid werde in der Schmerztherapie beischweren Erkrankungen als Pflaster verabreicht, so dass der Wirkstoffkontrolliert durch die Haut aufgenommen werden könne. Außerdem findeFentanyl in der Anästhesie Anwendung.

Fall in Schleswig-Holstein ist ungewöhnlich

Der Schleswiger Fall sei ungewöhnlich, sagt eine Sprecherin desLandeskriminalamtes (LKA). «Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtsder illegalen Abgabe von Betäubungsmitteln und des dadurchleichtfertig verursachten Todes wurden in allen vier Fälleneingeleitet.» Ähnliche Fälle seien dem LKA in Schleswig-Holsteinnicht bekannt. Die Zentralstelle Rauschgiftkriminalität im LKA habeeinen Blick auf die weitere Entwicklung. Laut Polizei kannte sich diedie Schleswiger Gruppe und konsumierte auch gemeinsam Drogen.

Die Polizei warnt dringend davor, Fentanyl anders als ärztlichverordnet zu verwenden: «Es kann - insbesondere auch beigleichzeitiger Einnahme anderer medizinisch wirksamer Substanzen -akute Lebensgefahr bestehen!»