Fit in den Tag : Frühsport verbessert das Leistungsvermögen

Sport am Morgen? Das kostet so manchem Morgenmuffel viel Überwindung. Doch mit Bewegung in den Tag zu starten, steigert die Leistungsfähigkeit im Alltag.

von dpa

06. April 2018, 15:33 Uhr

Wer gleich nach dem Aufwachen aktiv wird, bereitet den Körper ideal auf die Anforderungen des Alltags vor. Dank dem Sport kommt es zu einer besseren Durchblutung des Herz- Kreislauf-Systems, und die Nährstoffversorgung der Muskulatur wird angeregt.

Ein Workout in der Früh versetzt alle wichtigen Systeme unseres Körpers in Leistungsbereitschaft. «Durch die körperliche Aktivität werden in unserem Gehirn Botenstoffe freigesetzt, die unsere Stimmung heben. Morgengymnastik ist also auch ein Turbo für unser Wohlbefinden», bestätigt Prof. Dr. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln.

In das morgendliche Sportprogramm sollten auf jeden Fall auch Kraftübungen mit eingebaut werden, damit die Muskelkraft erhalten bleibt. Bereits kurze Einheiten stärken die Muskulatur nachhaltig, bei regelmäßiger Ausführung.

Wer sich zum Training nur schwer aufraffen kann, bringt den Körper morgens am besten durch eine kalte Dusche oder mit einer kalten «Katzenwäsche» in Schwung. Ebenso motivierend kann die Vorfreude auf ein leckeres Frühstuck sein. Um den Kohlenhydratspeicher nach dem Schlaf wieder aufzuladen, eignen sich am besten nahrhafte Lebensmittel wie Müsli und Obst. Diese Energie benötigt der Körper, um längere Belastungen auszuhalten. Außerdem kommt der Stoffwechsel auf Touren.