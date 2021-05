Studie : Hausärztemangel droht sich vielerorts zu verschärfen

Eigentlich sollte jeder einen Hausarzt in seiner Nähe haben. Doch in einigen Regionen Deutschlands müssen Patienten weitere Wege in Kauf nehmen. Laut einer Studie nimmt die Versorgungsdichte mancherorts rapide ab.

Stuttgart/Berlin | Probleme mit fehlenden Hausärzten drohen sich laut einer Studie in vielen Regionen zu verschärfen. Im Jahr 2035 könnten bundesweit knapp 11.000 Praxen unbesetzt sein, teilte die Robert Bosch Stiftung mit - nach zuletzt 3570 unbesetzten Arztsitzen 2019/2020. Vor allem in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Sachsen könne es schw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.