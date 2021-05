Extremsituation : Menschen in schweren psychischen Krisen helfen

Sie sind in einen Ausnahmezustand. Wer Menschen in psychischen Notlagen erlebt, weiß oft nicht, wie man reagieren soll. Klar ist: Helfen ist wichtig. Aber ohne sich in Gefahr zu bringen.

Berlin | Extreme Ängste oder Wahnvorstellungen: Menschen in psychischen Notlagen brauchen Hilfe. Doch im Umgang mit solch einer Situation sind viele überfordert. Gar nicht zu handeln, ist aber keine wirkliche Option. Man sollte vorsichtig ein Gespräch anbieten, abwarten, beruhigen und Hilfe anbieten, rät die Bundespsychotherapeutenkammer. Zu bedenken sei da...

