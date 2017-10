Hoch vom Schreibtischstuhl : Per Klebezettel im Büro an Bewegung erinnern

vergrößern 1 von 1 Foto: Sven_Appel 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Okt.2017 | 05:09 Uhr

Wer konzentriert arbeitet, vergisst die Welt um sich herum - und manchmal sogar, sich zu bewegen. Kleine Gedankenstützen in Form eines Klebezettels können da Abhilfe schaffen.

Auch eine Erinnerung im Computer ist denkbar, etwa «Zeit dich zu bewegen» als Kalendereintrag. Darauf weist Prof. Ingo Froböse von der Deutschen Sporthochschule Köln in der Zeitschrift «Forschung & Lehre» (Ausgabe 9/2017) hin.

Wichtig ist dabei für Büroarbeiter vor allem, zu langes Sitzen zu vermeiden. Denn das führt nicht nur zum Abbau von Muskelmasse, auch das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt.

Der Experte empfiehlt daher, regelmäßig aufzustehen und sich einmal kräftig in alle Richtungen zu strecken - am besten jede Stunde, mindestens aber nach zwei Stunden. Hilfreich kann auch sein, Arbeitsutensilien wie den Drucker möglichst nicht direkt neben den Schreibtisch zu stellen. So kommt man ganz automatisch zu mehr Bewegung. Und viele Konferenzen müssen keine Sitzungen im engeren Sinne des Wortes sein: Die meisten Themen lassen sich auch im Stehen oder sogar im Gehen besprechen.