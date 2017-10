Der ewige Blick auf das Handy : «Selfie-Manie» und «Online-Sog» - Das Netz und die Psyche

vergrößern 1 von 1 Foto: Nicolas Armer 1 von 1

von dpa

erstellt am 10.Okt.2017 | 04:03 Uhr

Hat jemand geschrieben? Immer wieder schweift der Blick in Richtung Display. Selbst wenn gerade niemand etwas mitzuteilen hat, verführen Smartphones stets zu Klicks: Wie wird das Wetter? Wie zeigen sich Promis bei Instagram? Wer hat bei Facebook was geliked?

Nicht nur Jugendliche verbringen viel Zeit mit dem Smartphone und der Sphäre, die sich damit erschließen lässt. Vor dem Welttag der Seelischen Gesundheit am 10. Oktober stellt sich die Frage: Wie wirkt sich die immer verfügbare Online-Welt auf die Psyche und die sozialen Kompetenzen aus? Macht sie uns zum «Smombie» - jugendsprachliche Abkürzung für Smartphone-Zombie?

Der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer veröffentlichte schon 2015 ein Buch, dessen Titel aufhorchen ließ: «Digitale Demenz. Wie wir uns und unsere Kinder um den Verstand bringen». Das Gehirn verliere an Leistungsfähigkeit, wenn Aufgaben vermehrt von Computern übernommen werden, so Spitzer. Er warnte: Bei Kindern drohten verminderte Lernfähigkeit, Abstumpfung und Depression - unter anderem.

Experten plädieren für einen differenzierten Blick, sie sehen Licht und Schatten der Technologie. Negative Folgen träfen aber keineswegs nur Kinder.

Nicht nur in U-Bahnen und Zügen sind inzwischen Menschen allgegenwärtig, die mit festem Blick aufs Smartphone abtauchen. Wenn der Psychotherapeut Andreas Hillert von der Schön Klinik Roseneck am Chiemsee über jugendliche Patienten spricht, die statt in die Natur lieber ständig aufs Display schauen, sieht er dahinter eine Angst, etwas zu verpassen, sich allein und innerlich leer fühlen. «Das Smartphone wird zum Objekt, das symbolisiert, mit allen verbunden zu sein.»

Wissenschaftler haben solche Phänomene beschrieben. In Studien gehen sie etwa Nomophobie nach, kurz für No-Mobile-Phone-Phobia - die Angst davor, ohne Handy zu sein. Auch die Angst, offline zu sein, hat einen Namen: Fobo, für Fear of being offline.

Eine «Internet-Komfortzone» sei für erhebliche Probleme mancher Patienten in Schule und Elternhaus mit verantwortlich, sagt Hillert. Die Jugendlichen seien daran gewöhnt, ihre Bedürfnisse schnell und ohne Umschweife befriedigen zu können: Erfolge in Rollenspielen haben, einkaufen, Kontakte pflegen und sich selbst darstellen zum Beispiel.

«Soziale Netzwerke suggerieren, irgendwo eingebunden zu sein», sagt Hillert. An Erfahrungen aus realen Gruppen wie dem Sportverein, wo es auch mal Reibungen gibt, mangele es hingegen in diesen Biografien. Hillert erzählt von jungen Erwachsenen mit hohem narzisstischen Anspruch - sie wollen etwas ganz Besonderes sein - und einer sehr geringen Frustrationstoleranz. Bekommen sie im Vokabeltest eine schlechte Note, lernen sie nie wieder dafür. Letztlich blieben sie orientierungslos und frustriert zurück, schildert Hillert.

Was macht den Online-Sog aus? Von einem «immensen Kommunikations- und Selbstdarstellungsdruck» spricht Catarina Katzer, Spezialistin für digitales Sozialverhalten. «Man kann es auch Selfie-Manie nennen.» Per se schlecht ist das nicht: Im Netz die volle Kontrolle über die eigene Selbstdarstellung - meist von der Schokoladenseite - zu haben und die Reaktionen der Kontakte darauf zu sehen, sei eine Chance. «Das kann positiv für unsere Identitätsentwicklung und unser Selbstbewusstsein sein», sagt Katzer.

Der Druck, selbst zu kommunizieren und immer Neues zu präsentieren, kann sich aus Sicht der Cyberpsychologin aber auch negativ auf die Psyche auswirken. «Es ist, als ob wir in einer Spirale stecken, die sich immer schneller dreht. Das macht atemlos, wir fühlen uns überrollt.» Übertriebene Selbstobsession, Ich-Zentriertheit und eine regelrechte Sucht nach Reaktionen könnten Folgen sein.

Nutzer könnten auch in einer virtuellen Glücksfalle landen. Das Meiste, was sich online findet, drehe sich anders als das normale Alltagsleben um «happiness», so Katzer. «Schöne Bildchen aus dem Urlaub, glückliche Paare.» Zwar sei ein «Chamäleoneffekt» bekannt, demzufolge gezeigte Emotionen ansteckend auf den Betrachter wirken. Allerdings hänge die Wirkung auch von der Stimmung des Betrachters ab: Glücksbotschaften könnten bei guter Laune ansteckend sein. Fühle man sich jedoch gerade schlecht, könne sich das eigene Unglücklichsein verstärken und Neid hinzukommen.

Zudem gebe es neue digitale Gewaltphänomene wie Cybermobbing auch im Beruf. Kollegen werden über soziale Netzwerke schlechtgemacht. Die Folgen reichen bei Betroffenen von psychosomatischen Beschwerden bis zur Depression, so Katzer. Sie sieht eine stark zunehmende Tendenz. Das Schlimme: Mit dem Smartphone hat man die Täter immer dabei.

Nicht einmal Liebesbeziehungen bleiben vom Digital-Verhalten verschont. «In Deutschland sind 80 Prozent der Erwachsenen auch im Bett «on».» Katzer betont, das könne zum Beziehungskiller werden. Sogar Schluss machten immer mehr Paare per Kurznachricht - um unangenehmen Gesprächen aus dem Weg zu gehen.

Das Internet verteufeln? Das bringt nichts, da sind sich die Experten einig. Vielmehr müsse es um Bewältigungsstrategien gehen. Sich selbst darüber klar zu werden, was einem gut tue und wie man sich verändere, sei der erste Schritt, rät Catarina Katzer. Ein Online-Logbuch zu führen, könne hilfreich sein. «Auch Resilienz ist wichtig: Wie viel Selbstkontrolle habe ich, wie stark prallt etwas an mir ab und gibt es Menschen, die mich auffangen?»

Vor dem Welttag gibt es in Berlin einen Experten-Talk unter diesem Motto: «Digital Detox - einfach mal abschalten!»

Termin Digital Detox