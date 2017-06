Lesertelefon: Illegale Drogen : Stück für Stück raus aus der Sucht

vergrößern 1 von 1 Foto: Foto: BZgA 1 von 1

Viele Leser wandten sich gestern an die Fachleute der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), um zu erfahren, was sie tun können, damit Söhne, Töchter oder Enkelkinder nicht mehr kiffen. Hier ein Überblick über die Fragen und Antworten:



Unser Sohn (15) hat erzählt, dass er öfter mit seinen Freunden Gras raucht. Das sei nicht schädlich – sagt er. Kann man das glauben?

Nein, vor allem für Jugendliche unter 16 Jahren ist es noch schädlicher als für andere. Durch häufigen oder sogar täglichen Konsum von Cannabis sind Aufmerksamkeitsdefizite, Konzentrationsschwäche, Gedächtnisprobleme und eingeschränkte Lernfähigkeit möglich. Hinzu können Störungen im emotionalen und sozialen Bereich kommen. Die entstehen vor allem, wenn Jugendliche unangenehme Situationen und Gefühle durch den Drogenkonsum erträglicher machen wollen. Dadurch verpassen sie es, sich ausreichende Fähigkeiten anzueignen, um mit Alltagsproblemen klar zu kommen. Hinzu kommt, dass Jugendliche ein erhöhtes Risiko haben, eine Cannabis-Abhängigkeit zu entwickeln.



Ich rauche hin und wieder Haschisch, in letzter Zeit etwas mehr. Wie äußert sich eigentlich eine Abhängigkeit von Cannabis?

Vor allem in erfolglosen Versuchen, den Cannabis-Konsum zu reduzieren oder ganz aufzugeben. Hinzu kommen Entzugssymptome. Die Betroffenen sind zum Beispiel ohne die Droge unruhig, leicht reizbar, ängstlich oder depressiv.



Unser Sohn (13) kifft relativ oft. Die Zensuren in der Schule werden schlechter. Wenn wir ihm unsere Sorgen schildern, reagiert er aggressiv. Sollten wir das Thema besser meiden?

Nein, sprechen Sie das Problem in einer ruhigen Minute wieder sachlich an. Schildern Sie Ihre Sicht der Dinge. Bleiben Sie dabei in der Ich-Form. Sagen Sie ihm auch, dass Sie sich Sorgen machen. Lassen Sie ihm Zeit, sich dazu zu äußern. Bleiben Sie auf jeden Fall mit ihm im Gespräch. Das ist das Wichtigste. Sie können sich an Erziehungs- oder Suchtberatungsstellen vor Ort wenden, um sich Hilfe zu holen. Die Adressen stehen zum Beispiel unter www.bzga.de/service/beratungsstellen.



Unsere Enkeltochter macht uns Sorgen, da sie in ihrem Freundeskreis sehr oft Joints raucht. Sie sagt selbst, dass sie dadurch manchmal Dinge verschusselt. Aber aufhören will sie nicht. Was können wir tun, damit sie die Drogen lässt?

Ihre Enkeltochter hat bereits einen Schritt in die richtige Richtung getan. Sie sieht die negativen Auswirkungen des Cannabis-Konsums. Der Weg zum Verzicht gelingt oft nur Stück für Stück. Sie können ihr helfen, indem Sie diese kritische Reflexion fördern, zum Beispiel, indem Sie sie fragen, was sie erwartet, wenn sie weiter kifft wie bisher oder was sich verändern würde, wenn sie weniger kifft. Vielleicht führen diese Überlegungen dazu, dass sie beginnt, über einen Ausstieg nachzudenken.



Wie kann ich meinem Freund helfen? Er kifft zu viel. Das weiß er. Wir haben ganz offen darüber gesprochen. Aber er würde nie zu einer Beratungsstelle gehen. Gibt es eventuell im Internet die Möglichkeit einer seriösen Beratung per Mail?

Er kann sich zum Beispiel auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) www.drugcom.de über einen geschützten Zugang per Mail an professionelle Berater wenden. Von Montag bis Freitag, 15 bis 17 Uhr, steht auch ein Chat zur Verfügung, der von diesem Berater-Team betreut wird. Die Beratung und der Chat sind kostenlos.



Macht sich unser Sohn (19) strafbar, wenn er Marihuana bei sich hat? Es ist nie viel, aber erlaubt ist das doch nicht, oder?

Besitz, Handel und Anbau von Cannabis sind per Gesetz verboten und können bestraft werden. Was den Besitz betrifft, gibt es ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht, das besagt, dass beim Besitz geringer Mengen von einer Strafe abgesehen werden kann. Was eine „geringe Menge“ ist, wurde aber nicht festgelegt und variiert je nach Bundesland. Detaillierte Informationen finden Sie unter www.drugcom.de/haeufig-gestellte-fragen.



Mit unserem Sohn kommen wir gar nicht mehr klar. Er (17) kifft täglich und sieht darin absolut kein Problem. Unsere Bitten, es einzustellen, fruchten überhaupt nicht. Was raten Sie uns?

Ihr Sohn ist offensichtlich sehr weit davon entfernt, mit dem Kiffen aufhören zu wollen. Um zu diesem Willen zu gelangen, braucht er noch viele Zwischenschritte. Der erste wäre zum Beispiel zu überlegen, ob der Cannabis-Konsum nur Vorteile oder auch Nachteile hat.

Vielleicht können Sie ihn fragen, ob er auch schon negative Erfahrungen mit Cannabis gemacht hat oder unter welchen Voraussetzungen der Cannabis-Konsum für ihn nicht mehr in Ordnung wäre.

Kommen Sie mit ihrem Sohn nicht weiter, zögern Sie nicht, sich Hilfe zu holen. Die gibt es bei Suchtberatungsstellen, die in der Regel auch die Angehörige betreuen.



Meine Enkeltochter (21) kifft seit Jahren regelmäßig. Vor kurzem erzählte sie mir, dass sie aufhören will. Aber nix passiert. Kann ich sie irgendwie motivieren, es wirklich zu tun?

Versuchen Sie es mit einem Lob dafür, dass sie sich zu einem drogenfreien Leben entschlossen hat. Zwischen dem Entschluss und der Verhaltensänderung liegt aber offensichtlich bei vielen Menschen noch ein ganzer Schritt, was man an den vielen Rauchern sehen kann, die sich eigentlich schon definitiv entschieden haben, nicht mehr zu rauchen. Hilfreich könnte vielleicht die Frage sein, wie genau sie den Cannabis-Konsum verändern möchte oder wie sie künftig reagieren will, wenn ihre Freunde ihr einen Joint anbieten.



Wir waren so froh, dass unsere Tochter das Kiffen gelassen hat. Aber jetzt gab es einen Rückfall. Was nun?

Jugendliche, die sich und anderen bewiesen haben, dass sie den Ausstieg schaffen können, brauchen gute Gründe, um auch weiter durchzuhalten. Sie können Ihrer Tochter helfen, solche Gründe zu finden, zum Beispiel indem Sie sie fragen, ob sie Veränderungen im täglichen Leben nach dem Ausstieg aus der Droge gespürt hat. Gut wäre auch zu wissen, wie es zu dem Rückfall kam. Dann könnte man gemeinsam überlegen, wie die Strategie verbessert werden kann, um clean zu bleiben.



Ich will das Kiffen lassen, würde aber eine anonyme Beratung per Internet bevorzugen. Gibt es so etwas?

Wir empfehlen das anonyme Beratungsprogramm www.quit-the-shit.net. Ihnen steht ein Online-Tagebuch zur Verfügung, in das Sie täglich Ihren Konsum und Ihre Gedanken und Gefühle eintragen. Ein professionelles Berater-Team gibt Ihnen einmal wöchentlich Rückmeldung mit konkreten Empfehlungen. Je ausführlicher Ihre Einträge sind, desto differenzierter können die Anregungen sein. Die Beratung ist kostenlos.



Seit Jahren kifft mein Sohn. Nun war er bei einer Beratung und erklärt mir stolz, dass er nur noch zweimal pro Woche kiffen will. Das reicht doch nicht, oder?

Es wäre natürlich schön, wenn er ganz aufhört. Aber eine solche Verhaltensänderung ist ein schwieriger Prozess und muss nicht gleich mit einer Abstinenz enden. Wenn Ihr Sohn es schafft, den Cannabis-Konsum so weit zu reduzieren, dass er durch die Droge im Alltag nicht mehr beeinträchtigt wird, ist schon viel erreicht. Bestärken Sie ihn in seiner Absicht.

Die Fragen beantworteten die Berater der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Heike Roß-Helmig und Thomas Weßling.

von Angela Hoffmann

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:00 Uhr