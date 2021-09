Interior-Trend Urban Jungle : So holen Sie sich einen eigenen Dschungel in die Wohnung

Mit Urban Jungle können Sie sich ohne Garten einen eigenen Dschungel erschaffen. Woher kommt der Interior-Trend, welche Pflanzen eignen sich dafür und was ist sonst noch zu beachten?

Berlin | Entweder man besitzt keinen Garten oder die Pflanzen, die ein Dschungel-Feeling ermöglichen, haben in Deutschland keine Chance, draußen zu überleben. Wir zeigen auf, wie Sie sich mithilfe von Urban Jungle einen Dschungel in den eigenen vier Wänden herrichten können. Was bedeutet Urban Jungle und woher kommt der Trend? Bei Urban Jungle (deutsch: ...

