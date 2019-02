Schick mit Durchblick : Auffällige Nasenstege bei Brillen im Trend

Brillen sind genau wie Kleidung stets aktuellen Moden und Trends unterworfen. Aber welche Designs sind in diesem Jahr besonders angesagt?

von dpa

08. Februar 2019, 14:43 Uhr

Zwei Stege über der Nase und Aussparungen über den Gläsern: Bei Brillen sind derzeit luftig wirkende und extravagant erscheinende Rahmenkonstruktionen angesagt. Auffällig geformte Nasenstege gehören zu den Trends im Jahr 2019, wie das Kuratorium Gutes Sehen festgestellt hat.

Raffinierte Aussparungen zwischen Rahmen und Gläsern oder in den Bügeln sind häufig zu sehen. Die Gläser treten auch als alleiniger Hingucker in den Vordergrund: Mit getönten Kanten, in sechseckiger Form oder Facettenschliff in einer rahmenlosen Brille werden sie laut Kuratorium zu einem «dezenten, aber doch eigenwilligen Statement».

Bei den Mustern für die Fassung reicht die aktuelle Mode von wild bis blumig. Wer es dezenter mag und doch Akzente setzen will, greift zu einem Rahmen mit zwei Farbtönen. Die Trendfarbe 2019 sei Rot. In Verbindung mit Metallbügeln und -stegen wirke zum Beispiel rotes Acetat edel. Und rote Sonnenbrillen setzten in schwarzen, hauttonähnlichen (nude) oder cremeweißen Outfits einen Farbtupfer.