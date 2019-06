Bunt und formenreich : Die Sonnenbrillen-Trends 2019

Manche brauchen sie nach einer langen Nacht, andere richten ihr Outfit nach ihr aus: Die Sonnenbrille ist nicht nur für sonnige Tage geeignet, sondern längst ein modisches Accessoires. Was erwartet Käufer 2019 in den Auslagen? Fünf Trends im Überblick:

von dpa

13. Juni 2019, 13:06 Uhr

Der Fantasie sind 2019 wenig Grenzen gesetzt - das gilt jedenfalls bei Sonnenbrillen. Farbe und Extravaganz stehen hoch im Kurs.

So lautet das Fazit von Kerstin Kruschinski vom Kuratorium Gutes Sehen , die Brillenmessen in Kopenhagen, Paris und Mailand besucht hat. Einige Beispiele, was derzeit angesagt ist.

Trend 1: Farbige Gläser

Sollte die Stimmung trotz des guten Wetters in den Keller rutschen, helfen bunte Sonnenbrillengläser. Was sich bereits 2018 andeutete, steht für das Kuratorium Gutes Sehen in diesem Jahr als Trend fest. Mode-Enthusiasten setzen auf Gläser in Sonnengelb, Meerblau, Lavendel, Lindgrün oder Koralle. Kruschinskis Tipp: Die Farbe der Gläser noch einmal in der Kleidung aufnehmen. Oder einen Tupfer der Komplementärfarbe in das Outfit einbauen - also beispielsweise rote Gläser mit grünen Elementen kombinieren oder orange mit blauen.

Die knalligen Gläser kommen in diesem Jahr in den verschiedensten Fassungen daher - von Cateye über Pilot bis hin zu runden Fassungen sei alles dabei. «Getragen wird, was steht und gefällt», fasst Kruschinski die Rahmenvielfalt zusammen.

Trend 2: Weiße Fassungen

Bonbonfarbe Fassungen sind zu auffällig? Dann könnten Sonnenbrillen mit weißen Rahmen eine Alternative sein. Luftig kommen sie daher, mal elegant oder sportlich, oft mit Gläsern in klassischen Tönen. Wer es einen Tick ausgefallener mag, wählt eine weiße Fassung mit bunten Bügeln.

Trend 3: Geometrische Formen

Kreis, Dreieck oder Quadrat: Sonnenbrillen in geometrischen Formen sieht Kruschinski dieses Jahr ganz weit vorn. Bereits 2018 gab es solche Modelle, jetzt komme der Trend richtig in Fahrt. Die Modelle vereinen Retro-Schick und futuristische Extravaganz.

Besonders sechseckige Brillen seien ein Renner. In der Auslage wirken sie zunächst spektakulär ausgefallen. Aber: «Diese Form passt zu sehr vielen Gesichtern», sagt Kruschinski. Bei Menschen mit eher geraden Augenbrauen schließen sechseckige Brillen oben optimal ab, erklärt sie. Ihr Tipp: Mit abgerundeten Kanten wirken die Hexagon-Brillen eleganter.

Trend 4: Groß, größer, am größten

XXL-Sonnenbrillen bleiben ein Hingucker - besonders sogenannte Shield-Brillen. Dabei besteht das Glas aus einer einzigen Scheibe - das verleiht der Brille einen hochmodernen Ausdruck.

Trend 5: Erdtöne für den Mann

Die Zeiten, in denen Männer nur schwarze Sonnenbrillen trugen, sind vorbei. In diesem Jahr stehen bei Herren-Modellen Erdtöne hoch im Kurs. Ob Waldgrün, Olive oder warmes Braun - sie wirken dezent und dennoch ausdrucksstark.