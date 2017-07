Nur nach vorne : Rouge vom Ohrknorpel zur Nasenspitze auftragen

vergrößern 1 von 1 Foto: Monique Wüstenhagen 1 von 1

Der Rouge-Pinsel wird am besten am Ohrknorpel angesetzt. «Sonst riskiert man einen Farbfleck auf der Wange», erklärt Peter Schmidinger, Experte des VKE-Kosmetikverbandes in Berlin. Der Pinsel streicht dann in Richtung Nasenspitze vor, bis er auf Höhe der Pupillenmitte ankommt.

«Obwohl ich das Rouge vom Ohr Richtung Nasenspitze auftrage, führe ich den Pinselstrich immer von der Nase weg in Auswärtsbewegungen», erläutert der Visagist. «So verschmilzt das Rouge mit der Haut, und die feinen Härchen stellen sich nicht auf.» Mit dem Pinsel können im Anschluss die Übergänge verblendet werden, was sie weniger sichtbar macht.

Schmidingers Anti-Aging-Trick: Sobald sich ein Ton ein zweites Mal im Gesicht wiederfindet, wirkt das Make-up viel natürlicher. «Daher mit dem gleichen Rougeton die Haarkante abschattieren und so einen Lifting-Effekt schaffen», erklärt der Experte. Denn zwischen den beiden Schattierungen befindet sich nun ein hellerer Bereich - und das liftet das Auge.

