Auffällige Sohle : Schuhtrends für den Mann: Fokus auf den Sneaker

Er scheint wahre Männerliebe zu sein: Kein anderer Trendschuh kommt derzeit in der Männermode am Sneaker vorbei. Warum auch? Die Vielfalt des stylishen Turnschuhs in den Frühlings- und Sommerkollektionen macht ihn zum Kombinationspartner in vielen Situationen.

von dpa

26. Februar 2018, 09:19 Uhr

Auch für Männer kann es nur einen geben: Der Sneaker ist der alles überstrahlende Mode-Schuh. Doch er verändert sich leicht von Saison zu Saison - im Frühling und Sommer 2018 passt er sich der Oberbekleidung an.

Diese setzt sich vornehmlich aus bunten oder auffällig bedruckten Oberteilen sowie weiten Hosen in Cargo- und Chinoform zusammen. «Es geht um lässige, entspannte Silhouetten», erläutert Ulrike Kähler von der Schuhmesse Gallery Shoes in Düsseldorf.

Wie sieht der aktuelle Trend-Sneaker denn aus?

Vor allem die Sohle verändert sich: Sie fällt zunehmend auf dank mehr Volumen, Zweifarbigkeit, geriffelter Haifischzahnoptik oder feinen Streifen-Dessin. Aber: «Leichtigkeit und Helligkeit sind bei dickeren Sohlen ein Muss», betont Claudia Schulz vom Bundesverband der Schuh- und Lederindustrie in Offenbach.

Welche Farben sind im Handel besonders zu finden?

Der weiße Sneaker ist nach wie vor gesetzt. Er ist das Modell für alle, die es zwar sportlich mögen, aber auch etwas Chic suchen. Mittlere Blautöne und Oliv sind den Experten zufolge zudem angesagt.

Gibt es neue Materialien für die Schuhe?

Extralight-Modelle sind derzeit beliebt, sie gelten als sehr komfortabel. «Inspiriert vom Active Sport kommen sie ganz ohne Schnürung aus», erläutert Schulz. High-Tech-Materialien wie Elastics, Lurex und elastische Gestricke machen den Schuh nicht nur ultraleicht, sondern verleihen ihm auch eine schicke Melange-Optik.

Daneben sind Modelle in Tennis-Optik aus gewaschenem Canvas oder cleanem Nappaleder für den Casual-Look im Handel. Sie sollen für Jugendlichkeit sorgen - «niemand will alt aussehen, sondern optisch dynamisch und sportlich», sagt Schulz. Sneaker verströmen genau dieses Flair: Zur hochgekrempelten Chino oder verkürzten Hose wirken sie als Blickfang.