Fashion-beauty : Sotheby's versteigert Karl-Lagerfeld-Nachlass in Köln

Anfang Mai versteigert Sotheby's in Köln den dritten Teil des Nachlasses der vor drei Jahren gestorbenen Mode-Ikone Karl Lagerfeld. Es werde die erste Liveauktion in dem neuen deutschen Hauptquartier des Auktionshauses im Palais Oppenheim sein, sagte eine Sprecherin am Freitag.

Zwei Tranchen des Lagerfeld-Nachlasses waren bereits im vergangenen Jahr in Monaco und Paris versteigert worden. Sie hatten zusammen 18,2 Millionen Euro erbracht, das Vierfache der Vorabschätzung. In Köln sollen 300 Lose aus dem Nachlass in zwei Live-Auktionen angeboten werden, aufgeteilt in eine Abendauktion am 4. Mai und eine Tagesauktion am 5. Mai. ...

