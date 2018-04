«Me Too» und «Pro Choice» : Taschen mit Polit-Message im Trend

Dem Statement-T-Shirt folgt die Handtasche mit politischem Wahlspruch. Mit dünnen Leuchtfäden macht eine Künstlerin das Accessoire zu einem Bekenntnis.

von dpa

20. April 2018, 11:37 Uhr

Modisch mit einer Message: Nach diesem Prinzip entwirft die kalifornische Künstlerin Michele Pred 60er-Jahre-Handtaschen mit einer aktuellen politischen Botschaft.

Ihre Vintage-Taschen tragen Schriftzüge aus dünnen Leuchtschläuchen wie «Me Too», «Pro Choice», «Feminist» oder «Nasty Woman». Donald Trump hatte seine demokratische Konkurrentin Hillary Clinton im Wahlkampf als «Nasty Woman» (scheußliche Frau) bezeichnet.

Die in Schweden und Kalifornien aufgewachsene Designerin sieht ihre «Power of the Purse»-Kollektion als «tragbare Kunstinstallation», mit der Frauen eine Debatte anregen können, sagte sie dem «San Francisco Chronicle».

Bei der Oscar-Verleihung im März kamen mehrere Exemplare prominent zu Einsatz. Auch Hillary Clinton zählt der Zeitung zufolge zu den Kunden.