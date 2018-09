Für die Haut : Zitrusöl hat entzündungshemmende Wirkung

In der Zitrone steckt nicht nur Vitamin C, das aus ihre Schale gewonnene Öl hat außerdem eine entzündungshemmende und straffende Wirkung. Es ist daher in vielen Hautpflege-Produkten enthalten.

von dpa

10. September 2018, 05:01 Uhr

Zitrusöl in der Hautpflege wirkt anregend, straffend und kräftigend. Gleichzeitig hemme es Entzündungen, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt.

In Produkten zur Hautpflege wird Zitrusöl daher insbesondere bei zu Unreinheiten neigender und fettiger Haut eingesetzt. In der Körperpflege wird Zitrusöl als erfrischender Duftstoff geschätzt.

In der Liste der Inhaltsstoffe auf Cremetöpfen ist Zitrusöl oft als «Citrus Limon Peel Oil» vermerkt. Es wird durch das Auspressen der Fruchtschalen von Zitronen gewonnen. Seinen typischen Duft erhält das Zitrusöl, indem man Duftstoffe aus den empfindlichen Blüten extrahiert und beimischt.