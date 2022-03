„Öko-Test“-Analyse : Zu viele Schwermetalle in Rouge gefunden

Rouge enthält oft natürliche Stoffe aus dem Bodenvorkommen der Erde. Das kann ein Problem sein, etwa wenn Schwermetalle mit ins Produkt eingehen. Das zeigt eine „Öko-Test“-Auswertung.

Rote Ampel fürs Rouge: Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat in mehr als der Hälfte der getesteten Schminkprodukte kritische Stoffe gefunden (Ausgabe 4/2022). Darunter vor allem Nickel, in einigen Produkten aber auch Arsen, Blei oder Antimon - und das in einer Höhe, die als technisch vermeidbar gilt. Denn ein gewisses Maß an Schwermetallen lässt sich kaum ver...

