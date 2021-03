Rechtsexperten klären auf : Angst vor Corona-Infektion in der Schule: Was Eltern tun können

Stecken sich Schulkinder an, hat auch die Familie darunter zu leiden. Was also tun?

Regensburg | Die Corona-Pandemie will kein Ende nehmen. Experten sprechen von einer dritten Welle, doch die Schulen sind in weiten Teilen des Landes wieder geöffnet. Kinder sitzen in Klassenräumen, obwohl sie zuhause vielleicht Kontakt zu Familienmitgliedern mit gesundheitlichem Risiko haben. Dürfen Eltern ihre Kinder zuhause behalten und sich der Präsenzpflicht w...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.