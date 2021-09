Policen-Test : So günstig gibt’s eine gute Privathaftpflicht

Je nachdem, was kaputtgegangen ist: Fehlt eine Privathaftpflicht, kann ein Missgeschick den Ruin bedeuten. Diese Versicherung sollte also jede und jeder haben. Doch was kostet eine gute Police?

Berlin | Ist beim Besuch bei Freunden etwas zu Bruch gegangen oder müssen nach einem Fahrradunfall Behandlungskosten und Schmerzensgeld gezahlt werden: Die private Haftpflichtversicherung greift bei kleinen ebenso wie bei wirklich großen Schäden. Laut der Zeitschrift „Finanztest“ (Ausgabe 10/21), die mehrere Hundert Tarife vergleichen hat, ist sie ein Muss ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.