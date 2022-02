Lebensversicherung : Diese Infos gehören in eine Standmitteilung

Sie bekommen die jährliche Mitteilung Ihrer privaten Lebens- oder Rentenversicherung und verstehen nur Bahnhof? Das sollte nicht so sein – manchmal fehlen wichtige Angaben in den Standmitteilungen.

Wie viel Geld bringt mir meine Versicherung am Ende? Was ist, wenn ich kündige oder die Beiträge nicht mehr zahlen kann? Um das zu wissen, brauchen Versicherte bestimmte Angaben. Der Gesetzgeber hat bereits mehr Transparenz vorgeschrieben. „Bei einigen Versicherungen fehlen diese Angaben aber in den Standmitteilungen”, kritisiert Sandra Klug von der Ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.