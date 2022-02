Negativer Basiszins : Fondssparer: Für 2022 wird keine Vorabpauschale fällig

Fonds, die Gewinne zum Teil oder ganz wieder anlegen, werden anhand der sogenannten Vorabpauschale besteuert. Für 2022 werden Anlegerinnen und Anleger voraussichtlich nichts bezahlen müssen.

Manche Fonds schütten die Erträge nicht an ihre Anlegerinnen und Anleger aus, sondern investieren sie wieder. In diesem Fall spricht man von thesaurierenden Fonds. Wer solche Fonds in seinem Depot hat, muss Anfang jeden Jahres eigentlich eine sogenannte Vorabpauschale zahlen. Schon jetzt steht fest: Am 2. Januar 2023 werden Anlegerinnen und Anleger kei...

