Wirtschaft : Neue Spezialkammern für Wirtschaftsverfahren an Gerichten

Für viele Wirtschaftsverfahren werden an den Gerichten in Nordrhein-Westfalen künftig Spezialkammern zuständig sein. Der gesetzliche Richter werde bereits seit Jahresbeginn in mehreren Bereichen des Zivilrechts durch die fachliche, nicht durch die örtliche Zuständigkeit bestimmt, berichteten NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) und Projektleiter Jörg Baack am Dienstag.

Er erhoffe sich von der Spezialisierung nicht nur Qualitätssicherung und -steigerung, sondern auch eine effektivere und schnellere Rechtsprechung, sagte Biesenbach. Bei den Patentstreitigkeiten, bei denen Düsseldorf schon seit Jahrzehnten als führender Standort gilt, habe sich gezeigt, wie wichtig die Qualität der Rechtsprechung für die Wahl des Gerich...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.