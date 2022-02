Politik : NRW-Landtag verabschiedet Online-Casinospiel-Gesetz

NRW schöpft den Rechtsrahmen des Glücksspielstaatsvertrags aus und erlaubt jetzt auch Online-Casinos. Die Opposition sieht Jugend- und Spielerschutz gefährdet und befürchtet eine Potenzierung des Suchtpotenzials.

In Nordrhein-Westfalen ist die Zulassung von Online-Casinospielen jetzt rechtlich geregelt worden. Der Düsseldorfer Landtag verabschiedete am Donnerstagabend ein entsprechendes Gesetz. Demnach dürfen in NRW höchstens fünf Konzessionen an unterschiedliche Anbieter erteilt werden. Auf ein Staatsmonopol wurde verzichtet. CDU und FDP stimmten am Donnerstag...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.