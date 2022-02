Wirtschaft : RWE erhöht Ergebnisprognose

RWE wird dank der gestiegenen Energiepreise für dieses Jahr optimistischer. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) solle zwischen 3,6 Milliarden und 4 Milliarden Euro liegen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag überraschend mit. Zuvor hatte RWE lediglich im besten Fall das untere Ende der Spanne prognostiziert. An der Börse kam das gut an. Die Aktien stiegen um mehr als 4 Prozent.

Im Kerngeschäft soll das operative Erge...

