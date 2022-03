Traum vom Eigenheim : Steigende Bauzinsen: Was das für Ihr Bauvorhaben bedeutet

Die Bauzinsen steigen - und zwar rasant. Bereits in den ersten Wochen des Jahres 2022 übertrifft der Anstieg den vom Vorjahr deutlich. Was Verbraucher jetzt wissen sollten.

Innerhalb kurzer Zeit sind die Bauzinsen in diesem Jahr um mehr als 0,5 Prozentpunkte angestiegen, wie das „Handelsblatt“ berichtet. Zu keinem anderen Zeitpunkt in den vorherigen zehn Jahren seien die Zinsen „so schnell und so stark gestiegen wie in den ersten Jahreswochen 2022“, sagt dazu Mirjam Mohr, Vorständin des Baufinanzierungsvermittlers Interhy...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.