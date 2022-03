Einschränkungen am Montag erwartet : Verdi ruft zu Warnstreiks auf: Mehrere Flüge im Norden gestrichen

Passagiere müssen am Montag den ganzen Tag mit Einschränkungen an mehreren Flughäfen rechnen: Nach drei erfolglosen Verhandlungsrunden steht ein neuer Warnstreik an.

An mehreren Flughäfen in Deutschland kö...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.