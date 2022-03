Wissen zu Küchenutensilien : Was bedeutet das Glas-Gabel-Symbol auf der Brotdose?

Ob Brotdose oder Plastikgeschirr: Auf vielen Küchenutensilien kann man das Glas-Gabel-Symbol finden. Doch was soll es Verbrauchern sagen? Das klären wir in unserer Kolumne rund um Alltagswissen.

Vielleicht liegt es an der schwarzen Box, die manchmal das Glas und die Gabel in diesem Symbol umrahmen, dass manche Verbraucher in der Küche auf eine falsche Fährte geführt werden: Es erinnert doch alles stark an in der Spülmaschine eingeschlossenes Geschirr. Und auch, wenn das Zeichen ohne Rahmen auf Brotboxen, Plastiktellern oder anderen Küchenute...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.