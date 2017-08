Karte an Lesegerät halten : Zahlen per Chip: Händler muss Bezahlvorgang aktiv auslösen

vergrößern 1 von 1 Foto: Lino Mirgeler 1 von 1

Kontaktloses Bezahlen mit der Girocard oder Kreditkarte ist denkbar einfach: Einfach die Karte an das Lesegerät am Bezahlterminal des Händlers halten, schon ist der Einkauf passend bezahlt.

Möglich macht das der in der Karte integrierte Chip, der direkt mit dem Händlerterminal kommuniziert. Wichtig zu wissen: Kunden können nicht einfach aus Versehen bezahlen, wenn sie in der Nähe des Terminals sind, erklärt der Bundesverband deutscher Banken in Berlin.

Denn zum einen muss jeder einzelne kontaktlose Bezahlvorgang aktiv vom Händler ausgelöst werden. Zum anderem muss die Karte nah genug an das Terminal herangeführt werden, da die Funktechnik auf den Nahbereich ausgelegt ist.

Kontaktlose Bezahlvorgänge ohne PIN sind außerdem begrenzt auf maximal 25 Euro. Unter Umständen kann aber auch bei kleineren Beträgen die PIN-Eingabe erforderlich sein.

Broschüre zu kontaklosem Bezahlen (pdf)

von dpa

erstellt am 28.Aug.2017 | 05:16 Uhr