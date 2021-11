Start am Montag : Amerika öffnet für Geimpfte: Das müssen USA-Reisende jetzt wissen

Mehr als eineinhalb Jahre waren die USA für Urlauber unerreichbar. Nun können sich Touristen wieder auf New York, Florida und die großartigen Nationalparks freuen. Seit diesem Montagmorgen gilt eine neue Regelung.

New York/Berlin | Ohne Impfung geht nichts. Der vollständige Impfschutz ist die Grundvoraussetzung für Reisen in die USA ab dem 8. November. Nach mehr als eineinhalb Jahren praktisch nicht möglicher Einreise. Vom größten deutschen Flughafen in Frankfurt startet am Vormittag eine ganze Flotte Passagierflugzeuge über den Atlantik. Das sind die neuen Regeln für Urlauberin...

