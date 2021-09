Wolga, Lotus und Kaviar : Astrachan offenbart Russlands Schätze

An der Wolga liegt die alte russische Fischereistadt Astrachan. Der Ort gilt als Hauptstadt des schwarzen Kaviars. Doch die Region hat noch eine ganze Menge mehr zu bieten - wie strahlenden Lotus.

Astrakhan | Kilometerweit rast das Schnellboot vorbei an hohem Schilf und Feldern, auf denen der Lotus rosa bis himbeerfarben blüht. Es saust durch das Wolgadelta - das größte Binnendelta Europas - bis in die Nähe des Kaspischen Meers. An den Flussufern nahe der früheren Fischereimetropole Astrachan hier im ältesten Biosphärenreservat Russlands stehen anfangs ...

