Korsika und Mittelmeerküste : Regionen werden Risikogebiete: Das müssen Frankreich-Urlauber jetzt wissen

Mehrere Regionen in Frankreich gelten ab 25. Juli als Risikogebiete, unter anderem die Côte d’Azur und Korsika. Was bedeutet das für Urlauber? Alle Informationen zur Corona-Lage in Frankreich im Überblick.

Paris | Ob ein Strandurlaub am Mittelmeer oder ein Städtetrip nach Paris – gerade in den Sommerferien ist Frankreich ein beliebtes Reiseland der Deutschen. Aktuell spitzt sich die Corona-Lage jedoch rasant zu, mehrere Regionen, darunter die Côte d’Azur und Korsika, wurden von der Bundesregierung ab dem 25. Juli zum Risikogebiet erklärt. Viele Urlauber fragen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.