Kostüme und Kulissen : „Game of Thrones“-Studiotour startet 2022

Nordirland ist das Land der Träume für die Fans der Kultserie „Game of Thrones“. Demnächst gibt es einen Grund mehr für eine Reise dorthin: die offizielle Game of Thrones-Studiotour.

Banbridge | Fanträume werden wahr bei der offiziellen „Game of Thrones“-Studiotour: Einmal selbst den Hauptsaal von Winterfell betreten, den imposanten Thron auf Drachenstein sehen oder Kostüme und Kulissen erkunden. Die Tour in den Linen Mill Studios in Banbridge südwestlich von Belfast startet am 4. Februar 2022, teilt die Irland Information Tourism Ireland mi...

