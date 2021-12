Urteil : Hotel darf fensterlose Zimmer nur für drei Nächte anbieten

Boxhotels bieten, zumeist in Innenstadtlage, Übernachtungen zu relativ günstigen Preisen an. In einem Gästehaus in Hannover muss sich der Aufenthalt allerdings nun auf drei Nächte beschränken.

Hannover | In einem Hotel mit fensterlosen Mini-Zimmern in Hannover dürfen die Gäste nur höchstens drei Tage am Stück übernachten. Dies hatte die Landeshauptstadt festgelegt - die Klage des Betreibers des sogenannten Boxhotels dagegen hat das Verwaltungsgericht weitestgehend abgewiesen. Nach Auffassung der Firma geht es um ein besonderes Erlebnis, auf das sic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.