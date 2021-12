Gourmet-Destination : Kapstadt: Fine-Dining zu kleinen Preisen

Noch ist es ein Geheimtipp: Kapstadt bietet nicht nur Safari, Strände und Wein, sondern auch Küche auf Weltniveau. In der südafrikanischen Metropole haben sich Spitzenchefs aus aller Welt angesiedelt.

Kapstadt | Wer den Namen Kapstadt hört, denkt vermutlich an traumhafte Strände, Surfen, Weingüter und den legendären Tafelberg. Was bisher wenige wissen: Die Stadt am Südzipfel des afrikanischen Kontinents bietet Esskultur auf Weltniveau - für einen Bruchteil europäischer Fine-Dining-Preise. Die Kombination aus schwacher Landeswährung und Corona-bedingt gesen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.