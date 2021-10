„Summit One Vanderbilt“ : Neue Aussichtsplattform: New York wieder bereit für die Welt

Seit März 2020 gilt für Menschen aus vielen Ländern der Welt ein weitreichender Einreisestopp in die USA. Darunter hat auch die Tourismus-Industrie in New York massiv gelitten. Jetzt darf bald wieder eingereist werden - und die Metropole putzt sich heraus.

New York | Durch einen dunklen Gang, der immer wieder von Lichtblitzen aufgehellt wird, geht es zu den Aufzügen. „Wow, das ist ja wie in einem Freizeitpark“, kichert eine Gruppe junger Frauen. Musik ertönt. „Willkommen zum Eröffnungstag von „Summit““, ruft eine Frau und leitet die Gruppe zu einem gerade ankommenden Aufzug. Jubelnd, klatschend und mit ihren Ha...

