Wintersport trotz Corona : Pistenfreude in den Gletscher-Skigebieten

Nach der Corona-Zwangspause 2020/21 freuen sich viele Skifahrerinnen und Snowboarder auf den Winter. Auf den Gletschern und in Hochlagen hat die Saison schon begonnen - trotz steigender Inzidenzwerte.

Neustift im Stubaital | Weiße Gipfel, blauer Himmel und im Sonnenlicht tanzende Schneekristalle: Für passionierte Wintersportler ist das Gleiten durch frischen Schnee der Inbegriff von Freiheit. Erst recht nach der Zwangspause wegen Corona. „Bei meiner ersten Abfahrt hatte ich Freudentränen in den Augen“, erzählt ein Skifahrer, der Anfang November am Stubaier Gletscher in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.