Regeln im Schnee : Ski-Knigge: Auf der Piste und im Lift Abstand halten

Skifahren ist risikoreich - schon ohne eine Pandemie im Hintergrund. Daher ist derzeit doppelt Vorsicht geboten. Der Deutsche Skiverband weist auf wichtige Verhaltensregeln hin.

Planegg | Abstand halten, vorsichtig umdrehen und sich nicht in den Lift drängeln: Während der Corona-Pandemie ist vieles gleich, aber auch manches anders auf den Pisten. Darauf weist der Deutsche Skiverband (DSV) hin. Besonders umsichtig sollten Skifahrer derzeit an den Liften sein. Wo sonst Gedränge üblich war, ist heute Abstand geboten. An einigen Orten w...

