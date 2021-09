Nützliche Helfer am Berg : Wanderstöcke richtig verwenden

Wenn es beim Wandern bergab geht, kann das ganz schön auf die Gelenke gehen - besonders dann, wenn man schweres Gepäck auf dem Rücken trägt. Mit den passenden Wanderstöcken wird es besser.

Berlin | Ob in den Bergen oder auf dem flachen Land: Mehr und mehr Menschen begeistern sich für Wandern und Trekking in der Natur. Trotz guter Vorbereitung kann es bei der Tour auch mal unwegsam werden. Wer dann die richtigen Wanderstöcke dabei hat, ist gut gerüstet. Für „absolut empfehlenswert“ hält der Tüv Süd Wanderstöcke in jedem Fall beim Bergablaufen,...

