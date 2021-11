Bad Rappenau : Zweiteiler von Amy Winehouse bald im Bikini-Museum zu sehen

Zehn Jahre nach dem Tod von Amy Winehouse sind bereits zahlreiche ihrer Besitztümer versteigert worden. Das Bikini-Museum in Bad Rappenau sicherte sich bei einer Auktion nun ein ganz besonderes Stück.

Bad Rappenau | Das BikiniArtMuseum in Bad Rappenau kann bald einen korallfarbenen Zweiteiler der 2011 gestorbenen Sängerin Amy Winehouse ausstellen. Das 2020 eröffnete Museum ersteigerte das Modell mit auffälligen Metallringen an Ober- und Unterteil nach Angaben einer Sprecherin bei einer Auktion in Beverly Hills für 1250 US-Dollar (rund 1082 Euro). Größte Bad...

