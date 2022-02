Wirtschaft : Bund will MV Werften helfen: Neuausrichtung gefordert

Nach Jahren des Aufschwungs steckt der Schiffbau in Mecklenburg-Vorpommern in der Krise. Der wichtigste Industriezweig des Landes muss sich neu orientieren, um zu überleben. Wirtschaftsminister Habeck sieht dafür Chancen. Der Bund will helfen.

Die insolventen MV Werften können für die angestrebte Weiterführung und einen Neustart mit der Hilfe des Bundes rechnen. Als Voraussetzungen nannte Wirtschaftsminister Robert Habeck am Montag bei einem Besuch des Werftenstandortes Wismar die Erschließung neuer Geschäftsfelder und die Vorlage tragfähiger Konzepte. Eine Neuausrichtung auf zukunftsträchti...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.