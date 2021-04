Saisonstart ohne Gäste : Campingplätze in Deutschland hoffen auf den Mai

Eigener Wohnwagen, eigener Gaskocher, eigene Toilette - Urlaub mit Abstand wäre beim Campen möglich. Noch müssen sich die Urlauber gedulden. Doch Platzbetreiber hoffen auf einen Saisonstart an Himmelfahrt.

Berlin | Auf den deutschen Campingplätzen fällt der übliche Saisonstart an den Ostertagen in diesem Jahr klein aus. Einzig Dauercamper dürfen in den meisten Bundesländern ihre Wohnwagen beziehen. „Die Öffnung unsere Betriebe wäre ein erster Schritt gewesen“, heißt es beim Bundesverband der Campingwirtschaft in Berlin. Nun setzen die Camper auf Lockerungen v...

