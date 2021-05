Freizeitpark-Saison : Der Europa-Park in Rust öffnet wieder

Viele Achterbahnen und andere Attraktionen in Deutschlands Freizeitparks stehen noch still. Doch der Heidepark hat bereits geöffnet. Und auch der Europa-Park startet nun in die Saison.

Rust | Der Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) will am Freitag (21. Mai) wieder Besucher empfangen. Laut dem Verband deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen (VDFU) ist er nach dem Heidepark in Niedersachsen der zweite klassische Freizeitpark Deutschlands mit konkretem Öffnungstermin. Der Europa-Park will mit einer stark reduzierten Besucherzahl beg...

