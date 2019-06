Von Shrimps bis Schlange : Die Nachtmärkte auf Taiwan

Reisen geht durch den Magen: Taiwans Nachtmärkte zeigen gastronomische Genüsse und die Alltagskultur der Menschen - sie sind in vielerlei Hinsicht Spiegelbilder des Landes.

von dpa

18. Juni 2019, 09:10 Uhr

Der Geruch von vergorenem Tofu hebt den Besucher fast aus den Schuhen. Für Linderung sorgt ein paar Meter weiter ein Stand mit Ingwertee. Überall Garküchen unter Dampf.

Die Standschneisen auf dem Raohe Street Night Market in Taiwans Hauptstadt Taipei sind taghell erleuchtet. Menschenmassen bewegen sich zwischen Fettgebackenem, frittierten Riesengarnelen, Shirts, Sneakers und Selfie-Sticks hin und her.

An einem Essensstand empfängt Yu-Hsin Chen, 28. Sie ist Sozialarbeiterin und engagiert sich für Obdachlose. Wer bei ihr eine Portion Curry-Huhn oder Tempura ordert, unterstützt ein Projekt für Menschen ohne Wohnsitz. Das überrascht, denn Taiwan drängt sich mit Eindrücken höchster Moderne und Sauberkeit auf, nicht mit Armut.

Keine Insekten, aber Schlange

«Für uns bedeuten Nachtmärkte soziales Leben, Entertainment, herumschlendern, nach neuester Mode Ausschau halten, essen und trinken», erklärt Touristenführerin Michelle Chiu, 63. Und beugt falschen Erwartungen kulinarischer Exotik vor: «Insekten, also auch Heuschrecken, bereiten wir hier nicht zu.»

Schlangen gibt es aber. Bekannt dafür ist in Taipei der Huaxi Street Tourist Night Market, der den alten Beinamen Snake Alley trägt, Schlangenallee, obwohl im Vergleich zu einst lediglich ein Abglanz erhalten ist. Der Selbstversuch startet mit einer Reihe gut gekühlter Drinks. «Kobrablut mit Honig», klärt Miss Elsa auf, die freundliche Kellnerin, und deutet auf ein Wasserglas mit einem roten Trunk. Ihre Gebrauchsanweisung lautet, das Gefäß zur Hälfte zu leeren und dann jedes Mal mit den Tropfen aufzufüllen, die sie daneben gestellt hat: fünf Schnapsgläschen in Farbnuancen zwischen bräunlich und klar.

Dass Miss Elsa leidlich Englisch spricht, erweist sich als Vorteil. Welche Elixiere genau man schluckt und welches Paar an gummiartigen, haselnussgroßen, bernsteinfarbenen Ovalen separat auf einem Tellerchen zum Verzehr bereit liegt, bleibt ein Geheimnis. Diese nicht zerbeißen, nur schlucken, sagt Miss Elsa mit Zeichensprache und setzt strahlend hinzu: «Ist gut für die Gesundheit.»

Besuch beim Teufelsmasseur

Lecker ist anders, doch was nach der kulinarischen Stärkung kommt, ist purer Genuss für Leib und Seele. In der Snake Alley reiht sich Massagestudio an Massagestudio, was nichts mit dem Ruf des vormaligen Rotlichtviertels zu tun hat. Einer, der die Klaviatur geübter Griffe beherrscht und eher das Aussehen eines Hochschuldozenten hat, ist Mister Joseph. Er bohrt seine mit Latexhandschuhen überzogenen Finger tief ins Fleisch. Und versteht sich darauf, sein bis ans Schmerzlimit betriebenes Handwerk in tiefste Entspannungs- und Wohlgefühle zu verwandeln.

Shrimpsfischen ohne Gnade

Halb Taipei ist bei den Nachtmärkten auf den Beinen, sofern das Wetter mitspielt, 14 Adressen in unterschiedlichsten Distrikten listet das Fremdenverkehrsamt auf. Nah ran an die meisten bringt einen die schnelle, effiziente Metro.

Das gilt auch für den Shilin Night Market um die Markthalle Shilin, wo ein Stand zum Shrimpsfischen einlädt. Was im Eimer landet, ist dem Tode geweiht. Der Standmeister spießt die aus Kleinbassins zutage geförderten Garnelen bei lebendigem Leib auf, dann kommen sie auf den Grill dahinter, wo sie ihr Leben auszucken. In der Gastronomie kennen Taiwanesen, so friedliebend und besonnen sie sonst sein mögen, keine Gnade. Sie wollen es frisch haben, ganz frisch.

Höflichkeit statt Aufdringlichkeit

Manche Gäste der Garküchen sitzen im Jackett auf Plastikstühlchen, manche tragen Flipflops. Andere schlingen ihr Essen im Gehen hinunter. «Nachtmärkte sind gewöhnlich in der Nähe von Tempeln entstanden, weil sich dort ohnehin die Leute konzentrierten», sagt Stadtführerin Chiu. Das Geschehen dauert von Sonnenuntergang bis etwa Mitternacht. Nirgendwo herrscht Gedränge, das Miteinander ist von Freundlichkeit und gegenseitigem Respekt geprägt. Von Händlerseite geht es absolut unaufdringlich zu. Man fühlt sich rundum sicher.

Jenseits von Taipeh

Kaum eine europäische Langnase scheint sich auf den Garden Night Market in Tainan zu verirren, einer Großstadt im Süden. Hier herrscht Jahrmarktstimmung, ein gutes Ziel für Familien mit Kindern. Der Nachwuchs auf dem Garden Night Market angelt Plastikgetier aus Kunstteichen oder flippert an Kleinstautomaten, wie viele Erwachsene auch. Was fehlt, sind Fahrgeschäfte jedweder Art. Dafür übt man sich im Ringewerfen auf Flaschen und Pfeilewerfen auf Luftballons.

Stark frequentiert ist der Ruifeng Night Market in der noch südlicheren Stadt Kaohsiung. Er ist als riesiges Rechteck angeordnet, das an eine vielbefahrene Straße stößt, auf der niemand hupt und rüpelt. Hier könnte man sich mühelos einen Urlaub lang durch die Errungenschaften der Küche kosten. Es riecht süßsauer, fischig, fleischig, pilzig, zimtig. Würste und Hühnerfüße glitzern glasig, Pfannkuchen mit grünen Zwiebeln finden reißenden Absatz. Verführerisch sind Konditorauslagen und Eiscremes.

Schlüssel zur Mentalität

Nachtmärkte allein rechtfertigen keine Reise nach Taiwan. Dazu gibt es zu viele spannende Ziele für tagsüber, die auf der dicht besiedelten Insel allerdings weit verstreut liegen. Auf den Märkten stößt man aber in authentische Gefilde vor, in denen man die Taiwanesen besser kennen und verstehen lernt. Ihr Lebensgefühl, ihren Gemeinschaftssinn, ihre Fröhlichkeit, ihre Genuss- und Konsumfreude. Nachtmärkte sind auf Taiwan auch Schlüssel zur Mentalität.

Reiseziel: Taiwan liegt zwischen Süd- und Ostchinesischen Meer. China sieht das Land als abtrünnige Provinz. Die Regierung in Taipeh spricht von der «Republik China». Wegen Druck aus Festland-China haben nur wenige Länder Taiwan als souveränen Staat anerkannt. Einreise: Deutsche Staatsbürger dürfen sich ohne Visum 90 Tage in Taiwan aufhalten. Nötig ist ein gültiger Reisepass. Informationen: Taiwan Tourismusbüro, Friedrichstraße 2-6, 60323 Frankfurt am Main (Tel.: 069/61 07 43, www.taiwantourismus.de).