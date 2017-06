Interlaken (Schweiz) : Eidgenössisches Feuchtgebiet

vergrößern 1 von 2 Foto: swiss image.ch 1 von 2

Verzückt starrt das Paar aus dem fernen Wüstenstaat auf den Fluss. Eisbonbonblau leuchtet die Aare und strudelt mit einer Kraft vorbei, die nicht nur Söhne des Orients und ihre tief verschleierten Gattinnen ehrfürchtig werden lässt. Ein paar Kilometer weiter, oberhalb des Brienzersees tost der Giessbachfall in vierzehn Stufen zu Tal. Gischt sprüht durch die Luft, feuchtet die Stege, auf denen Spaziergänger die Wasserwucht bestaunen. Stoisch hält daneben das uralte Grandhotel Giessbach Wacht über dem See.

Die Schweiz ist eine einzige Oase. Das Land hat Wasser im Überfluss. Mehr als 65 000 Kilometer Gewässer durchströmen die Alpenrepublik. 7000 Seen und 120 Gletscher dienen als Speicher für das kostbare Nass. Das im Berner Oberland gelegene Interlaken trägt seine „liquide“ Bedeutung bereits im Namen. Der Begriff ist aus dem Lateinischen abgeleitet und bedeutet „zwischen den Seen“. Im Westen liegt der Thunersee, im Osten der Brienzersee, beide sind von der Aare durchflossen und durch sie verbunden. Die beiden großen Seen scheinen darum zu wetteifern, wer das schönere Türkisblau und das noch klarere Wasser zu bieten hat. „Die extreme Sauberkeit des Wassers ist ein Problem“, sagt die Wirtin des Gasthofs Neuhaus, „denn es gibt immer weniger Fische, weil kaum noch Algen als Nahrung vorhanden sind“. Das schon seit dem Mittelalter bestehende Gasthaus liegt direkt am See, und die feinen Felchen schmecken vortrefflich.

Außer den beiden großen Seen gibt es noch das „Burgseeli“ mit dem nostalgischen Strandbad. Das Burgseeli ist ein Moorgewässer, das im Sommer bis zu 26 Grad erreicht. Seltsamerweise ist selbst ein Moorsee in der Schweiz glasklar. Das versteht man nicht, findet es aber sehr appetitlich und planscht genüsslich zwischen grellrosa Seerosen.

Interlaken selbst ist ein internationaler Platz. Zwar stehen Reisende aus Deutschland noch an erster Stelle unter den ausländischen Gästen, aber im Grunde sind die Deutschen so etwas wie die arme Verwandtschaft, die man kaum jemals in den zahllosen Uhrengeschäften und Designerboutiquen trifft. Die werden rege frequentiert von arabischen, indischen, und chinesischen Gästen. Was alle Touristen eint, egal ob Wanderer aus Wanne-Eickel oder Businessmen aus Bombay, ist der an klaren Tagen überwältigende Blick auf das Dreigestirn Eiger, Mönch und Jungfrau.

So soll sie sein, die ideale Schweiz: Malerische Seen und bildschöne Berge dazu! Das Wüstenpaar, das auch heute wieder die minzgrüne Aare anschmachtet, will morgen hinauf auf das Jungfraujoch. Dorthin, wo das Wasser sich in seiner schönsten Form präsentiert: als ewiger Schnee.

von Claudia Diemar

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:00 Uhr