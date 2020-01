Fest für alle Sinne : Ein Abstecher in den Osten Irlands

Burgen, Gärten und noch viel mehr

von Matthias Bungeroth

04. Januar 2020, 16:00 Uhr

Dies ist ein magischer Moment. Der Zuckerhut präsentiert sich in leichten Dunst gehüllt, die Luft ist klar und frisch. Saftige Wiesen breiten sich in einer sanften Hügellandschaft aus, die für Kühe wie eine Einladung ins Paradies wirkt. Inmitten dieses Szenarios haben viele fleißige Hände ein Kunstwerk der Natur gezaubert, das seinesgleichen sucht: die Powerscourt-Gärten. Wir sind natürlich nicht in Brasilien, sondern im Osten Irlands, unweit von Dublin.

Chefgärtner Alex Slazenger lässt den Blick über das 47 Morgen große Gelände im Örtchen Enniskerry in der Grafschaft Wicklow schweifen und strahlt über das ganze Gesicht. „Hier gleicht die Arbeit der eines Künstlers mit der Malerpalette“, sagt er. Immer wieder gerät er ins Schwärmen, wenn er über die seltenen Bäume, Blumen, Kräuter und vielen anderen Pflanzen berichtet, die hier, unweit des rund 500 Meter hohen Sugar Loaf Mountain, zu bewundern sind.

Vor 150 Jahren wurde der Garten in seiner jetzigen Gestalt angelegt, wie Slazenger erzählt. Doch eigentlich müsste man im Plural sprechen. Denn es sind gleich mehrere Gärten mit jeweils völlig eigenem Charakter, die einen Besuch von Powerscourt zu einem einzigartigen Erlebnis machen.

Es gibt einen italienischen Garten mit Terrassen, die einen ungehinderten Blick auf den Sugar Loaf Mountain eröffnen, einen eingefriedeten Garten mit der längsten Staudenrabatte Irlands und herrlichen Rosen sowie einen japanischen Garten. „Er war früher der Erholungsraum für die Frauen“, erzählt Slazenger aus der Geschichte des Anwesens, das seit 400 Jahren zunächst im Besitz der Familie Wingfield war und seit 1961 von der Familie Slazenger geführt wird.

Das Kleinod kann mittlerweile rund eine Million Besucher im Jahr begrüßen. „Mein Ziel ist es, das Erbe zu erhalten und gleichzeitig die Neugier für das Neue weiter zu pflegen“, sagt Slazenger. Ein Ziel, das der Chef eines sechsköpfigen Gärtnerteams in beeindruckender Manier erreicht, wie der Streifzug beweist, für den man sich einen Tag Zeit nehmen kann.

Ein Kleinod mit Geheimtippcharakter ist Huntington Castle im Örtchen Clonegal im Südosten der Grafschaft Carlow. Hausherr Alexander Durdin Robertson begrüßt uns persönlich und führt auch selbst durch das Anwesen, das 1625 als Militärgarnison errichtet worden war. Seine Familie, erzählt Robertson, sei an diesem Ort bereits seit 1192 ansässig.

Man erreicht das trutzige Bauwerk per Auto über eine Allee, die bereits vor 500 Jahren angelegt wurde.

Ein verwunschener, aber traumhaft schöner Ort, der zum Urlaubmachen und Durchatmen geradezu einlädt. „Hier können auch Familien ein Quartier buchen“, sagt Robertson. Bed and Breakfast inmitten einer stilechten Burgatmosphäre zwischen flämischen Wandteppichen und einer Schlossküche, in deren Schränken wertvolles Porzellan und Küchentöpfe aus glänzendem Kupfer zu bewundern sind – wer wollte das nicht?

Von Mai bis September kann man geführte Touren durch Huntington Castle buchen, das über etwa 60 Räume verfügt. Ein Rundgang, bei dem es viele Überraschungen zu entdecken gibt. So hängt an der Wand kurz hinter dem Eingangsportal ein ausgestopftes Krokodil. „Das hat meine Großmutter geschossen“, sagt Robertson und lacht.

Auch andere Zeugen aus aller Welt sind auf dem 65 Hektar großen Anwesen zu sehen. Die im 17. Jahrhundert angelegten Gärten verfügen über Palmen und romantische Gehwege, seltene Baumarten faszinieren den Naturliebhaber. Nach dem Rundgang lockt eine Pause im Schlosscafé, das die Besitzer in der einstigen Scheune liebevoll angelegt haben.

Liebevoll angelegt ist auch das Anwesen Kilmokea Country Manor Gardens im Örtchen Campile in der Grafschaft Wexford. Die idyllischen Gärten, die das ehemalige Pfarrhaus von 1794 umschließen, wurden ab 1950 geplant, wie Inhaber Mark Hewlett erzählt, während die Hauskatze Rose um unsere Knie schnurrt und mit sanftem Druck ihres Kopfes ein paar Streicheleinheiten einfordert.

Es geht familiär zu in dem idyllisch gelegenen Anwesen, das außen durch seine rustikale Bruchsteinfassade und innen durch eine gemütlich-mondäne Einrichtung im Stil eines Jagdhauses besticht. Echte Gemälde mit aufwendigen Goldrahmen, üppige Kronleuchter und große Hirschgeweihe inklusive.

Wer in einem der luxuriösen Zimmer übernachtet, tut dies in historischem Ambiente, das den Charme vergangener Zeiten atmet und doch allen Komfort der modernen Zeit bietet.

Das Frühstück in der lichtdurchfluteten Veranda bietet einen herrlichen Blick in die Gartenanlage, für deren Besichtigung man sich einen halben Tag Zeit nehmen sollte.

130 verschiedene Pflanzenarten sind hier zu bewundern, darunter Blumen, Sträucher, Bäume, Obstbäume, Kräuter, Gemüse und vieles mehr. Auch einen verwunschenen, zwischen Bäumen angelegten Wassergarten mit Spielmöglichkeiten für Kinder gibt es hier. Ein kleiner Friedhof, der heute nicht mehr genutzt wird, gehört mit zu dem Anwesen. Es birgt eine kleine Sensation, auf die Hewlett aufmerksam macht: ein keltisches Kreuz aus dem 6. Jahrhundert. „Niemand weiß, warum es hier ist.“

Doch nicht nur wegen dieses Rätsels lohnt ein Besuch der Kilmokea Gardens allemal. Denn die 1998 eröffnete Anlage ist in der milden Jahreszeit ab März immer einen Ausflug wert; wer mehr über die Pflanzenwelt wissen möchte, für den bietet sich eine Führung an.

Eine solche bietet ein paar Kilometer weiter südwestlich mehr Überraschungen, als man von einem einfachen Leuchtturm zunächst erwarten würde.

Denn Hook Head, so sagt Touristenführer Noel voller Überzeugung, ist ein einmaliges Zeugnis irischer Seefahrergeschichte. Das 800 Jahre alte Bauwerk verfügt über vier Meter dicke Wände und ist der älteste von insgesamt 72 Leuchttürmen Irlands.

„Die Kelten waren vor 6000 Jahren schon hier“, erzählt Noel beim Blick von oben auf die Landzunge, an deren Ende der Leuchtturm liegt. Wer die spektakuläre Aussicht aufs Meer und die Landseite genießen will, muss zunächst 115 Stufen zurücklegen. Auf dem Weg nach oben allerdings hat Noel einige überraschende Geschichten zu erzählen, etwa über die Zeit, als Mönche dort präsent waren.

Zur Natur hat Noel, der 20 Jahre lang in New York lebte und dort eine Bar betrieben hat, wie alle Iren ein ganz besonderes Verhältnis. Sie zu erhalten ist ihm wichtig. So wird im Besucherzentrum nachhaltig gewirtschaftet.

Ein Beispiel: Der gebrauchte Kaffeesatz wird später als Blumenerde für die Rabatten genutzt. „Die Natur gibt uns so viel. Wir müssen wenigstens etwas zurückgeben“, sagt Noel mit Überzeugung.